Automobilist rijdt door na ongeval in Cuijk

Katwijk is het helemaal zat: ‘Waarom wéér hier seizoensar­bei­ders? In Boxmeer en Sint Anthonis is plek zat’

10 oktober KATWIJK - Katwijk is nog maar ‘net’ verlost van overlastgevende arbeidsmigranten, wacht het kleine dorp aan de Maas even verderop opvang van ruim 200 seizoensarbeiders. ‘Waarom wéér hier? In Boxmeer en Sint Anthonis is plek zat’, klinkt het.