Automobilist uit wrak bevrijd bij Haps

Cuijk beraadt zich over manier om met vuurwerk om te gaan

6:00 CUIJK - Niet dat Cuijk straks ineens een gemeente is waar het verboden is consumentenvuurwerk af te steken. Maar PvdA-raadslid Rob Poel is in de raadsvergadering maandagavond door zijn collega-raadsleden opgeroepen met een uitgewerkt voorstel te komen of, en zo ja hoe Cuijk nog rotjes en vuurpijlen moet afsteken met Oud en Nieuw.