Automobiliste die HAN-studente (18) uit Cuijk aanreed is 80-jarige plaatsgenoot

Vaker les buiten school: theater in beeld als klaslokaal

25 februari BOXMEER/GENNEP - Scholieren in het Land van Cuijk en Gennep krijgen de komende maanden wellicht vaker les in de schouwburg en andere grote zalen. Omdat daar meer ruimte is, zodat iedereen zich in coronatijd makkelijker aan 1,5 meter afstand kan houden.