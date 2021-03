Automobiliste die studente (18) uit Cuijk aanreed had niet gedronken

Gewonde bij gewapende overval op Lidl in Cuijk, verdachte later op de avond aangehou­den

12 februari CUIJK - Bij een overval op de Lidl aan de Dukatendreef in Cuijk is vrijdagavond een persoon gewond geraakt aan zijn hand. Hij werd met een scherp voorwerp gestoken. De overvaller wist daarna te ontkomen, maar is later op de avond aangehouden.