Baasjes staan in de rij om in Ottersum gevonden mopshondjes nieuw thuis te geven

Wachtlijst

Mundi: ,,Er hebben zich al heel veel mensen gemeld die de dieren na die periode willen opnemen. Er is al een wachtlijst gemaakt van nieuwe baasjes. De honden komen in elk geval goed terecht. Maar het is natuurlijk nog steeds mogelijk dat de eigenaren zich melden. Je weet niet wat er is gebeurd.’’



Van een vakantieganger?

Mundi wijst erop dat de plek waar Ardi Groen in Ottersum de honden vond vlakbij Duitsland ligt. ,,Misschien zijn de honden wel weggelopen bij een Duits baasje. Of ze zijn van iemand die op vakantie is in de regio. Je weet het niet. Er kan ook iets anders aan de hand zijn, maar daar wil ik niet over speculeren.’’



De Dierenambulance van Saskia Mundi en Rachel Zandvliet werd ingeschakeld door vinder Groen. Mundi: ,,Wij hebben een afspraak met de opvang dat de dieren die wij ophalen daar tijdelijk terecht kunnen. Wij hebben daar zelf geen plek voor.’’



Gechipt

De honden waren beide wel gechipt. Met die chip zouden ze te identificeren moeten zijn. Maar volgens Mundi komt het zeer regelmatig voor dat een hond of kat wel gechipt is maar toch niet geregistreerd. ,,Eigenaren moeten zelf de dieren aanmelden als ze gechipt zijn. Veel mensen weten dat niet. Sommige dierenartsen doen het al als service. Maar kennelijk gebeurt het vaak niet. We hebben toevallig vandaag een kat opgehaald die wel met de chip geregistreerd was. Maar meestal is dat zelfs niet zo.’’