Beeld van Johan Cruijff meer dan levensgroot in brons bij Camp Nou Barcelona: gemaakt in Cuijk

Appartemen­ten Victor Hugo in Cuijk zeer gewild

26 augustus CUIJK - Voor de zestien koopappartementen van het voor Cuijk prestigieuze woningbouwproject Victor Hugo is massaal belangstelling. Makelaar Erwin Kersten van makelaardij Twan Poels: ,,We hadden tot en met vorige week al bijna 170 aanmeldingen van mensen die aangaven interesse te hebben in een appartement. Dergelijke aantallen hebben we niet eerder meegemaakt.’’