Bestuurder motorscooter rijdt voetganger aan in Katwijk, gaat ervandoor en laat voertuig achter

Een verroest stuk ijzer? Nee, een granaat uit WOII die elk moment kan ontploffen

29 maart KATWIJK - Bij graafwerk aan de Liefkeshoek in Katwijk aan de Maas is een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In eerste instantie dachten de gravers dat het een oud stuk ijzer was. Pas bij nader inzien bleek het om een granaat te gaan. Daar kwamen de grondwerkers achter op het moment dat ze met een schop de ontsteker van de bom beschadigd hadden.