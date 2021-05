Bestuurder rent weg na botsing in Cuijk: helikopter, agenten en speurhond achterhalen hem niet meer

Theater Na De Dam nu wel te zien via livestream: ‘Geweldig om te doen’

26 april CUIJK - Na de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Amsterdam is er dit jaar weer Theater Na De Dam in Cuijk. Berry Reijnen heeft een programma samengesteld dat die avond vanaf 21.00 uur te zien is via een livestream van Schouwburg Cuijk.