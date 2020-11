Betonnen palen moeten tractoren weren van fietspad brug over de Maas

Teststraat in Cuijk draait op volle toeren

30 oktober CUIJK - D66-voorman Rob Jetten was de afgelopen week al een van de bezoekers van de vorige week geopende GGD-teststraat in Cuijk, om zich daar te laten testen op corona. Hij was een van de 4.500 mensen die er zich in een week tijd een wattenstaafje diep in de neus liet schuiven. De auto's van mensen die getest moeten worden rijden er af en aan.