Bewoners bedanken gemeente en politie na Project X Katwijk: ‘Ze hebben hun stinkende best gedaan’

Update/Video Twee mannen opgepakt voor oproep tot project X Katwijk, vier arresta­ties bij massale politie-in­zet in Cuijk

7 december CUIJK - Op alle uitvalswegen die naar Cuijk of Katwijk leiden heeft de politie vanavond automobilisten gecontroleerd. Wie niets in Katwijk te zoeken heeft kwam het dorp niet in. Pas rond 23.00 uur werden die blokkades opgeheven. De hele avond is politie te paard aanwezig geweest in het centrum van Cuijk, politiebusjes en mobiele units van politie staan her en der geparkeerd, er is een hondenbrigade en er stond een waterkanon gereed voor als het mis gaat. Burgemeester Wim Hillenaar heeft bovendien Katwijk en de kern van Cuijk tot veiligheidsrisicogebied verklaard.