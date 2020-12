Bewoners Haps vechten bouw woningen arbeidsmigranten aan: ‘Onze privacy en veiligheid zijn weg’

De gemeente Cuijk drukt het gaspedaal verder in als het gaat om de bouw van honderden woningen voor arbeidsmigranten op drie locaties: de Lange Oijen in Katwijk, een lap grond naast het voormalige hotel Jachtlust in Haps en het voormalige kantoorpand van de ODBN naast het politiebureau in Cuijk. In Haps maken ze zich net als in Katwijk grote zorgen. Er moet, niet ver van de A73, een chaletpark komen voor 240 arbeidsmigranten. De direct omwonenden zijn woedend. ,,Ze maken ons kapot.”