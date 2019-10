BIG Challenge haalt bijna 800.000 euro op

Autobrand in Cuijk zorgt voor gevaarlij­ke situatie bewoner: ‘Het is een rotzooi’

16 oktober CUIJK - In Cuijk ging dinsdagnacht een auto in vlammen op. Aangestoken, is het vermoeden. De eigenaar van de naastgelegen woning kon maar net aan de vlammenzee voor zijn huis ontsnappen: langs de brandende auto. ,,Het was bloedheet.’’