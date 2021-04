Bij deze voedselbank werd ingebroken: ‘Echt laf. Mensen walgen ervan’

Een vrijwilliger ontdekte het, afgelopen vrijdag. Het depot van de voedselbank zit in in een oude champignonkwekerij aan de Laageindsedijk in Rijkevoort. Het slot was doorgeknipt, de schuifdeuren opengeschoven. Zo’n 200 meter verderop, aan de rand van het weiland, lagen drie steekwagens. Koffie was er verdwenen, 500 pakken. En een halve pallet met wasmachinecapsules. ,,De koekjes en de pasteitjes hadden ze laten staan.’’ De kluis van de vrijwilligers is ook gestolen. ,,Daar zaten een paar tientjes in.’’

‘Dubbel verwerpelijk’

De buren van het depot hebben niets gemerkt, zegt Van Turnhout. ,,Het lijkt er niet op dat de daders langsreden en dachten: laten we daar eens inbreken. Ze hebben er moeite voor moeten doen. Sloot door, paar honderd meter door dat weiland lopen met die steekwagens. Ze wisten waar ze mee bezig waren.’’



Zo'n tweehonderd mensen in het Land van Cuijk eten van de Voedselbank. Er werken zo’n veertig vrijwilligers voor de stichting. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. ,,Maar we zijn er niet voor verzekerd. Dat is heel lastig bij zo’n depot.’’ Een supermarkteigenaar in Cuijk heeft al hulp aangeboden, zegt Van Turnhout.



Natuurlijk, zegt hij: iedere inbraak is verwerpelijk. ,,Maar een inbraak bij de voedselbank is dan toch dubbel verwerpelijk. Echt een laffe inbraak. Mensen walgen ervan.’’