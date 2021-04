Bijeenkomst bij gemeentehuis in Cuijk tegen de 'coronamaatschappij’: ‘We maken ons zorgen’

Ze begonnen in Cuijk-noord met z'n tweetjes en toen ze een halfuurtje later bij het gemeentehuis aankwamen, waren er zo'n honderd mensen bijgekomen. ,Dit is onze hartenkreet, tegen de testmaatschappij, tegen de lockdown, om onze zorgen te uiten over waar de maatschappij naar toe gaat”, vertelt één van de organisatoren die niet met haar naam in de krant wil.