Bijzonder afscheid van stratenmaker Henk (Robbie) Robben: iedereen in de auto

VIDEO Inventief Vierdaagse Orkest brengt muzikale groet vanuit eigen huiskamers

26 maart CUIJK - Repeteren zit er voor het Vierdaagse Orkest even niet in. Maar het is ze gelukt om met de nodige creativiteit toch een muzikale groet te brengen. Op deze manier wil het orkest alle muzikanten van Nederland en alle lopers van de Nijmeegse Vierdaagse een hart onder de riem steken.