Bloemen, kaarsen en een knuffel voor omgekomen studente (18) uit Cuijk: ‘Verschrikkelijk wat er is gebeurd’

Overburen Piet heeft uitzicht op de Maas in Cuijk: ‘Tijdens de Vierdaagse zie ik alles gebeuren hier op de eretribune’

21 februari Uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Piet ten Haaf (70) uit Cuijk, die uitkijkt op de Maas.