Boer zoekt vrouw: jonge vrouwentekort in de regio Land van Cuijk

,,De vrouwen vinden in de stad een man en stichten daar een gezin. De verjonging blijft hierdoor in de stad’’, zegt krimpdeskundige Jan de Vaan uit Beugen. ,,Dit is een probleem dat we eigenlijk nu al moeten tackelen. Want het versterkt de vergrijzing. Een ander grote kwestie in dit gebied, waar we toch al mee te maken hebben.’’



In Brabant blijft één op de drie universitair geschoolde jongeren ‘op het dorp’ wonen, blijkt uit het onderzoek van BrabantKennis.



Dat jonge vrouwen vertrekken van het platteland en de mannen achterblijven gebeurt niet alleen in Land van Cuijk. Ook in de Achterhoek en Noord-Limburg kennen ze het probleem. Het mannenoverschot heeft meer effect op de regio dan alleen het beperkte aanbod op Tinder.