Boomkweker Ebben uit Beers levert nieuwe bomen voor MH17-bos

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat de Boeing 777 werd geraakt door een Buk-raket en neerstortte in Oost-Oekraïne. Ebben leverde de bijna 300 bomen die vorig jaar op 18 en 25 maart in de vorm van een lint zijn geplant. Toen geheel kosteloos.

Bladeren

Volgens De Ligt is het normaal dat tien procent van nieuwe aanplant niet aanslaat. ,,Dat was nu ook het geval. Maar nadat de andere bomen waren begonnen met uitlopen, begonnen er een stuk of tachtig ineens de bladeren te laten vallen."

De Ligt hoopt in december de nieuwe bomen in het bijzijn van de nabestaanden van de vliegtuigramp te kunnen planten. ,,Maar dan moeten we eerst weten wat de oorzaak van de bomensterfte is. En we moeten zorgen dat we de oorzaak hebben verholpen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de wortels van de bomen het water niet meer tot het blad kregen. Dat kan zijn omdat ze met de wortels in het water hebben gestaan die daardoor zijn afgestorven. Het is in ieder geval niet één boomsoort geweest. Er staan tien verschillende soorten bomen.’’