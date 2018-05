Bootje gezonken in de Maas bij Cuijk

VIDEO Oorlogs­held Pierre vindt eeuwige rust op de Greb

24 mei RHENEN - Hij was een van de eerste Nederlandse gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog: sergeant Pierre Clevis uit het Noord-Limburgse Broekhuizenvorst. Op 10 mei 1940 's ochtends kreeg zijn kazemat in de Maaslinie nabij Katwijk (bij Cuijk) een Duitse voltreffer. Donderdag vonden zijn stoffelijke resten hun laatste rustplaats op het Militaire Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen.