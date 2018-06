Botsing tussen twee auto's op A73 bij Haps

Ongeluk en autobrand zorgen voor ellende op A73 bij knooppunt Rijkevoort

8:54 HAPS - Door een autobrand is de A73 vanochtend in noordelijke richting even helemaal afgesloten geweest bij Haps. Dat zorgt in beide richtingen voor een file. Rond 8.30 uur gebeurde er in zuidelijke richting een ongeluk bij knooppunt Rijkevoort.