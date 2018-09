Bouwvakker rijdt in Cuijk met fiets tasjesdief klem

Geniet van het leven met de Carmina Burana

11:55 CUIJK - Grenzen verleggen. Roel Verheggen en Geert Mooren houden er wel van, in kwalitatief en kwantitatief opzicht. En de Carmina Burana biedt beide dirigenten een uitgelezen kans. Op 22 en 23 september is in Schouwburg Cuijk vast te stellen tot welk resultaat hun coöperatie heeft geleid. Want dan staat het mega-meesterwerk van Carl Orff op het programma.