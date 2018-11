Brabantse deel A73 volgend jaar beter verlicht

De r van inbraak zit weer in de maand; zo houd je de inbreker buiten

30 oktober LAND VAN CUIJK - De r van inbRaak zit weer in de maand. Dat betekent extra oppassen om inbrekers buiten de deur te houden. De politie gooit het Donkere Dagen Offensief in de strijd. Maar ondanks herhaalde waarschuwingen slaan inbrekers geregeld toe. De afgelopen week zelfs zeven keer in de gemeente Boxmeer. Hoe kan dat en hoe kun je je het best wapenen tegen ongewenst bezoek? Vijf vragen en antwoorden over woninginbraak.