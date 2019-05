Brandstichting advocatenkantoor Cuijk mogelijk in opdracht gepleegd

Een slapende agent en zijn vrouw schrokken die nacht in september rond half vier wakker van glasgerinkel bij het nabijgelegen Vaessen. Het stel sprong uit bed en zag door het raam twee mannen staan op de oprit van het advocatenkantoor: een grote man van in de dertig en een ‘slungel’ van een jaar of zestien. De agent rende naar buiten en stuitte daar op een fietser. Hij vroeg deze om het alarmnummer te bellen. Zelf ging hij met een bewaker naar het pand van Vaessen. De ruit bleek ingeslagen. Binnen lagen een jerrycan benzine en een stuk verbrand papier.

Aansteker in zijn hand

Politiemensen gingen op onderzoek uit en troffen de 29-jarige Eindhovenaar, op zijn rug liggend in een veldje in de buurt, met een capuchon op. In zijn hand zat een aansteker en in zijn zakken zaten tissues en ander papier. ,,Wat deed u daar?”, vroeg de rechtbankvoorzitter aan de verdachte. Die beriep zich vrijdagochtend op zijn zwijgrecht omdat hij ‘nare ervaringen’ had met ‘justitie en politie’.



De andere verdachte was na de poging brandstichting op het dak van een gebouw geklommen. Een politiehelikopter zag de jongen staan, waarna agenten ook hem aanhielden.



In de kleding van beide Eindhovenaren zaten glassplinters. Die waren volgens onderzoek hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de ruit van Vaessen. Buiten het advocatenkantoor vonden agenten voetsporen van het tweetal en een tweede jerrycan met brandstof.