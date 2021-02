Brandweer bevrijdt hert uit hekwerk in Beers

Buurt in Cuijk maakt werk van beveili­ging na nieuwe autobran­den; ‘Daders zijn vast geen toevallige passanten’

14 januari CUIJK - Hoe, dat laten ze liever niet los, de bewoners van de Stroomrug in Cuijk. Maar dàt de beveiliging van de straat heel snel wordt verbeterd, is wel duidelijk. Want dat twee keer binnen slechts enkele dagen auto’s in vlammen opgaan, kan geen toeval meer zijn.