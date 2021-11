Broze 85-jarige moet na halve eeuw huis uit na vondst softdrugs en doet wanhopige poging om te mogen blijven

DEN BOSCH/ CUIJK - Mevrouw C. Ivits is 85 jaar oud, kampt met een broze gezondheid en woont al ruim een halve eeuw in een huis aan de Heeswijksestraat in Cuijk. Ze deed donderdag een wanhopige poging bij het gerechtshof in Den Bosch om een gedwongen verhuizing te voorkomen.