Bruidstaart met vijf Chinese kruiden: ‘Eten doe je ook met je ogen’

Brandstich­ting advocaten­kan­toor Cuijk mogelijk in opdracht gepleegd

14:02 DEN BOSCH / CUIJK - Waarom probeerde een 29-jarige Eindhovenaar advocatenkantoor Vaessen in brand te steken? De verdachte wilde vrijdagmorgen bij de rechtbank in Den Bosch zelf niet zeggen waarom hij op 15 september 2018 met een toen nog 17-jarige plaatsgenoot naar Cuijk ging. Officier van justitie S. Revis vermoedt dat de man ‘in opdracht van een ander’ het pand aan de Beerseweg in brand poogde te zetten. Het OM eist een celstraf van 3 jaar.