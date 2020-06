Bruut geweld bij woningoverval Cuijk: geslagen met boksbeugel, gedreigd met vuurwapen

Geweld

Dat meldt de politie. Die geeft aan dat omstreeks 0.40 uur twee mannen bij de woning zijn geweest die bij het openen van de deur binnen drongen. Dat ging gepaard met het nodige geweld. De vriend, een 26-jarige Nijmegenaar, wist te ontkomen. Zowel de pandbewoner als zijn broer liep verwondingen aan het hoofd op. De daders gingen er even later vandoor met een geldbedrag. Omroep Brabant, die de broer heeft gesproken, meldt dat het om enkele honderden euro's gaat.

Meerdere handlangers

De omroep meldt ook dat de bewoner gedwongen werd om mee te gaan in een auto waarin meerdere handlangers zouden zitten. De politie wil dit vooralsnog bevestigen noch ontkennen. De bewoner zou volgens de omroep elders uit de auto zijn gezet.



De politie zegt nog veel vragen te hebben. ,,Van de slachtoffers moeten nog aangiftes opgenomen worden. We doen buurtonderzoek en we kijken of er bewakingscamera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om het plaatje compleet te krijgen”, aldus een woordvoerster.