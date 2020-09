Buizerd vliegt in net van voetbalclub in Haps en moet door brandweer worden bevrijd

‘Brandhaard’ Gennep is een toevallige samenloop van meerdere kleine groepjes corona-infecties

25 augustus NIJMEGEN/ GENNEP - Terwijl in Nederland het totaal aantal nieuwe coronabesmettingen elke dag wat minder groot is dan de vorige, lijkt er in de gemeente Gennep een brandhaard te zijn ontstaan. Sinds vorige week dinsdag nam het aantal besmettingen daar met 16 toe, tot 77. Een flinke stijging.