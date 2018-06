Buren klagen staat aan voor overlast door veehouderij

Thuishulp van Proteion krijgt hoger salaris

19 juni GENNEP - Thuishulpen in dienst van Proteion Schoon gaan meer verdienen. Alle werknemers in onder meer Gennep, Cuijk, Mill en St. Hubert, Boxmeer en Grave profiteren van de nieuwe loonschaal die per 1 april is ingegaan. Dat is niet vanzelfsprekend omdat niet alle gemeenten waar Proteion actief is hun tarieven hebben aangepast.