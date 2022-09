Burgemeester Land van Cuijk wil geen omgekeerde boerenvlaggen zien bij herdenking van de bevrijding

Meer giften mogelijk met uitkering zonder dat je gekort wordt

CUIJK/BOXMEER/GRAVE - Mensen in de bijstand in de gemeente Land van Cuijk kunnen meer extra inkomsten ontvangen zonder een korting op de uitkering. Zij mogen tot 1200 euro per jaar aan giften aannemen. Daartoe worden ook giften in natura, zoals boodschappen, gerekend.

9 augustus