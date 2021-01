Buurman mag varkensstal niet uitbreiden van ex-veehouder: ‘Een ex-roker hoeft meeroken ook niet te pikken’

Is het derde kerstdag, mag je eindelijk naar deze kerk in Cuijk

27 december CUIJK - Het was een vreemde kerst dit jaar door alle coronamaatregelen. In de Martinuskerk van Cuijk was op beide kerstdagen geen publiek welkom bij de missen. Maar vandaag op ‘derde kerstdag’ mochten er dan toch dertig gelovigen de mis bijwonen.