Buurt is overlast beu na brand in woonwagen Katwijk

Sprekend Verleden Diefstal fietsplaat­jes aan de orde van de dag

6 mei Aflevering 56 - Opmerkelijk berichtje uit De Echo, weekblad voor het Land van Cuijk, van 10 januari 1925. In Mill is enkele dagen eerder, op 6 januari, van drie fietsen het belastingplaatje gestolen. De eigenaren kwamen uit de Peel en hadden hun fietsen, zoals altijd, gestald in de smederij van Moors. Terwijl ze in de kerk zaten, bij de heilige Driekoningenmis, hadden onverlaten de rijwielplaatjes van de fietsen gehaald.