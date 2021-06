Buurtbewoners vinden honderden pillen in de struiken in Cuijkse wijk Padbroek

Staat mag Cuijkse wietteler (30) voor ruim 58.000 euro plukken

4 juni CUIJK - Een 30-jarige Cuijkenaar ‘had uitsluitend oog voor zijn eigen financieel gewin’ toen hij in 2017 een wietplantage met 588 planten in zijn woning bouwde. Het gerechtshof in Den Bosch wees bij de veroordeling van de man vrijdagmiddag op het ‘brandgevaar’ dat de verdachte veroorzaakte met een illegale stroomaansluiting in zijn meterkast, die hij gebruikte om stroom te stelen voor de hennepkwekerij.