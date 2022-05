Canadese Americana-koningin Lynne Hanson treedt op in De Steenakker in Haps

De rootszangeres-gitariste uit Ottawa is nu zestien jaar actief. Ze heeft op grote festivals in Europa en Noord-Amerika gestaan en heeft als bijnaam ‘Canada’s Queen Of Americana’.

De Steenakker heeft Hanson kunnen contracteren door toedoen van MJ Bandeneau. Zij was als bassiste van The Good Lovelies al eens in De Steenakker. Programmeur Elles van Loenen: ,,MJ Bandeneau vond ons podium enorm leuk. Ik heb contact met haar gehouden en toen vroeg ze of ik het goed zou vinden dat Lynn en zij bij ons komen spelen.



,,Zo’n band is het voordeel van een kleinschalig intiem theater. En we hebben een deal met hen gemaakt dat ze kunnen blijven logeren, zoals de artists in residence die we de na de verbouwing de laatste tijd in huis hebben gehad.”