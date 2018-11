‘Celstraf’ voor inmiddels uitgezette asielzoeker Velp

Nieuw psycholo­gisch onderzoek in zaak Cuijkse doodslag

22 november DEN BOSCH/GENNEP - Een psychiater en een psycholoog moeten onderzoeken of een 30-jarige Cuijkenaar echt leed aan ‘geheugenverlies’, nadat hij een 45-jarige bewoner van een flatwoning aan de Parallelweg doodstak. Dat besloot het gerechtshof deze week in Den Bosch. De psychiater die het eerste rapport had geschreven over de verdachte, gaf aan dat hij niet had onderzocht of de verdachte mogelijk ‘simuleerde’ dat hij gaten in zijn herinnering had.