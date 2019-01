Computerzaak Cuijk volledig leeggeroofd

Eindelijk: Cuijk kan via een stoepje van 35 mille veilig naar de dokter

11 januari CUIJK - Over twee weken kun je ook in Cuijk wandelend veilig van en naar de huisarts. Of te voet even je nieuwe medicijnen ophalen bij de apotheek. Dan ligt er het langverwachte trottoir tussen het politiebureau en gezondheidscentrum Medipoort aan de Spinding in Cuijk.