CORONABULLETIN #77: een coronaproof serveerrobot en 2,4 miljoen mondkapjes uit Cuijk

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij.

Met vandaag: daling sterfgevallen zet door, onrust in Emmerik wegens besmettingen op slachterij in Groenlo en het ruimen van nertsenfokkerijen ‘is een optie'.

Het coronanieuws van dinsdag 26 mei:

• Het afgelopen etmaal zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 26 sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus gemeld. Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is gedaald naar 188. Dat zijn er 35 minder dan gisteren en is de grootste daling in twee weken tijd. In deze regio werden twee sterfgevallen in Nijmegen geregistreerd.

Afgelopen week zijn in totaal acht inwoners uit het verspreidingsgebied van De Gelderlander overleden aan verschijnselen die bewezen aan corona zijn gerelateerd. Ook werden acht inwoners afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen wegens coronaklachten. Bij 169 personen werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

• Het ruimen van met corona besmette nertsenfokkerijen is geen taboe, maar wordt pas ingezet als ultiem middel. Dat zei minister Schouten (Landbouw) vanmiddag in de Tweede Kamer. ,,Alle opties staan open.” Recent bleek dat bij drie bedrijven in Noord-Brabant op locaties met nertsen besmettingen met het coronavirus zijn aangetroffen. Het gaat om meerdere locaties in Gemert-Bakel, om Laarbeek en om Deurne.

• Welke besmette Vion-arbeidsmigranten wonen in Emmerik? Peter Hinze, burgemeester van het Duitse grensstadje, vreest een corona-uitbraak binnen zijn gemeentegrenzen en wil snel antwoord.,,Ik maak me grote zorgen omdat werknemers naar huis zijn gestuurd met de boodschap veertien dagen in quarantaine te moeten”, zegt hij. Bij de slachterij in Groenlo bleek dat veel medewerkers besmet zijn geraakt. 79 van de besmette medewerkers woont in Duitsland.

LEES- EN KIJKTIPS

1. Het Cuijkse bedrijf Berry Global gaat op korte termijn 2,4 miljoen mondkapjes per maand produceren. Er wordt een nieuwe machine geïnstalleerd die automatisch van de materialen die er worden geproduceerd mondkapjes maakt.

2. Een robot die coronaproof eten komt serveren in een restaurant: vanaf 1 juni is het praktijk in een restaurant in Maastricht. Zodra de kinderziektes verholpen zijn, volgen vestigingen in Arnhem en Eindhoven.

Volledig scherm Maatregelen tegen het coronavirus in een supermarkt van Plus. Foto ter illustratie. © ANP

3. Columnist Thomas Verbogt laat zijn gedachten gaan over contactloos betalen in het contactloze coronatijdperk.