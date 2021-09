Cuijk in de bres voor bewoners beschimmelde huurhuizen: ‘Het begint nu in huis allemaal weer erger te worden’

Tientallen basis­school­klas­sen in Brabant thuis in quarantai­ne

16 september Tientallen klassen in Brabant zitten na de zomervakantie alweer thuis in quarantaine. Van grote besmettingsclusters is voor zover bekend geen sprake, maar uit voorzorg moeten in het basisonderwijs nog steeds klassen naar huis worden gestuurd als een leerling of leerkracht positief test op het coronavirus. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.