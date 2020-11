Cuijk nu ook in actie tegen stort mogelijk kankerverwekkend granuliet in plassen

Grave wil de rommel zelf gaan opruimen

11:24 GRAVE - Niet meer afhankelijk van particuliere bedrijven, maar zelf afval ophalen of dat doen met andere gemeenten. Dat is wat Grave wil. Tenminste, dat is het voorstel van wethouder Theo Lemmen. Desnoods stapt de gemeente Grave uit de samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel.