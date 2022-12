Cuijkenaar (23) wilde volgens rechter een vechtpartij op de Elftweg beëindigen: vrijspraak voor openlijk geweld

Vor­tum-Mul­lem groet Oranje, maar niet op het WK en zeker niet op kosten van Qatar: ‘Puur schandalig en omkoping’

VORTUM-MULLEM - ‘Vortum-Mullem groet Oranje.’ Het spandoek hangt er áltijd als het Nederlands Elftal voetbalt. Waar een dorpje in Noord-Brabant van nog geen 800 inwoners groot in kan zijn. Maar tijdens het WK in Qatar kan Vortum-Mullem Oranje de groeten niet doen. Om meerdere redenen.

