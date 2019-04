Cuijkenaar die in loods viagra maakte hoort celstraf eisen

De Cuijkenaar gaf grif toe dat hij de machine gebruikte om pillen te maken. Hij wilde een smartshop beginnen en was in 2017 aan het experimenteren.



Daar was hij heel voorzichtig mee, benadrukte de Cuijkenaar. ,,Ik gebruikte altijd een lagere hoeveelheid werkzame stof in een pil, dan gebruikelijk.” Hij gaf de pillen ook niet aan mensen met hartproblemen, stelde hij.



De verdachte wist volgens eigen zeggen niet dat hij een vergunning nodig had voor het produceren van viagra. De wiet in zijn huis had hij gekweekt voor ‘pijnbestrijding’.



Hij ontkende met klem dat hij iets te maken had met de gevonden amfetamine in de loods. Hier kwamen ook vaak andere mannen, die niet waren aangeklaagd voor drugsfeiten, merkte zijn advocaat op.



De uitspraak volgt binnen twee weken.