Cuijkenaar fietst 6.000 kilometer in de strijd tegen dierenleed

Schone lucht in Parijse metrostati­ons, daar gaat dit Cuijkse bedrijf voor zorgen

20 juni CUIJK - Schone lucht in de trein- en metrostations in Parijs: het Cuijkse bedrijf ENS Clean Air Solutions gaat daar voor zorgen. Begin juni zijn in de regio van Ile-De-France in Parijs proefprojecten gestart. Daar wordt getest of het lukt om de luchtkwaliteit in de stations te verbeteren.