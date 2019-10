Cuijkenaar heeft spijt van vernielen autoruit en uitschelden agenten in dronken bui

De verdachte was die dag het dorp ingegaan, waar hij had afgesproken met een stel jeugdvrienden die hij geruime tijd niet had gezien. De verdachte bleef op hen wachten en dronk intussen alvast het ene biertje na het andere. ,,Ik had zoveel emoties”, zei de man. ,,Ik was euforisch.”



Hij liep door Cuijk heen, toen hij de auto zag. Hij trapte met twee benen de achterruit van de wagen in. Een getuige zag het gebeuren en waarschuwde de politie. Agenten zetten hem in de auto.