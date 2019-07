Cuijkenaar voelt zich dubbel gepakt na hennepvondst in zijn woning: werkstraf én huis kwijt

De burgemeester van Cuijk besloot de woning van de man voor drie maanden te sluiten, omdat de politie onder meer 115 gram wiet aantrof, dat is 110 gram meer dat de toegestane gebruikershoeveelheid. Dit beschouwt de burgemeester als een handelshoeveelheid en als een ernstige overtreding van het gedoogbeleid.



De 61-jarige is door de strafrechter al onherroepelijk veroordeeld tot 160 uur dienstverlening. Hij hoopt met de rechtszaak bij de Raad van State af te komen van het sluitingsbevel voor zijn inmiddels voormalige huurwoning. Tot overmaat van ramp zegde de woningcorporatie namelijk onmiddellijk zijn huurcontract op, zodat hij op zoek moest naar een nieuwe woning. Hij vindt dus dat hij driedubbel gestraft wordt.

Het verbreken van het huurcontract zit hem bijzonder dwars. ,,Ik had nog een oud huurcontract waar niets in stond over het hebben van vijf hennepplanten of vijf gram wiet. Ik ben er uitgezet omdat ik geen goed huurder zou zijn. En dat allemaal op basis van aannames die allemaal zijn weerlegd. Ik zou een grote xtc-dealer zijn, dat is allemaal grote lariekoek. Ik had alleen die 115 gram verdroogde wiet liggen.’’

Misverstanden tussen planten en oogst

Het gedoog- en sanctiebeleid rond het thuisbezit en thuiskweken van hennep leidt nogal eens tot misverstanden. Dit werd ook tijdens deze zitting nog eens onderstreept.



Want behalve de regel dat iemand niet meer dan vijf gram hennep, wiet of hasj in bezit mag hebben, mag hij ook niet meer dan vijf hennepplanten op zolder of in de tuin hebben. Maar tijdens een mooie warme zomer kun je volgens de Cuijkenaar zonder probleem 250 gram hennep van één plant oogsten.

Medische klachten

En volgens de 61-jarige was die 115 gram oude hennep eveneens afkomstig van een paar planten (minder dan vijf). ,,Ik was van plan de wiet voor mijn medische klachten te gebruiken en had daarvoor vijf planten gekweekt.’’

,,Maar ik kon er absoluut niet tegen, ben er gelijk mee opgehouden en heb de planten weggegooid. Alleen heb ik die 115 gram in een zakje gedaan en vergeten.’’

,,Dat spul was ook zo uitgedroogd dat het niet meer te gebruiken was, laat staan te verhandelen.’’



Rechter en staatsraad Dick Slump wilde weten of de burgemeester verschil maakt als die 115 gram hennep van minder dan vijf planten afkomstig is. Dat vond de gemeentewoordvoerster een lastige vraag, misschien maakt het wel verschil als je minder dan vijf planten heb staan.



Maar hier waren er geen planten meer, alleen een zakje met 115 gram wiet en dat is meer dan vijf gram. Bovendien trof de politie nog ander zaken aan, zoals een paar armaturen voor plantverlichting en loodjes voor de verzegeling van stroomkasten.

De Cuijkenaar vindt dat hij driedubbel gestraft wordt. Hij was door de strafrechter al onherroepelijk veroordeeld tot 160 uur dienstverlening. vanwege daarna door de burgemeester, die zijn woning drie maanden sluit, en ten slotte door woningcorporatie Mooiland, die zijn huurcontract opzegde.

Dat laatste zit hem bijzonder dwars. ,,Ik had nog een oud huurcontract waar niets in stond over het hebben van vijf hennepplanten of vijf gram wiet, ik ben er uitgezet omdat ik geen goed huurder zou zijn. En dat allemaal op basis van aannames die allemaal zijn weerlegd. Ik zou een grote xtc-dealer zijn, dat is allemaal grote lariekoek. Ik had alleen die 115 gram verdroogde wiet liggen.’

De Cuijkenaar moest erkennen dat hij door de strafrechter vanwege het bezit van 115 gram wiet al onherroepelijk was veroordeeld tot 160 uur dienstverlening. Of de Raad van State tot een ander oordeel dan de strafrechter komt zal binnen enkele weken uit de uitspraak blijken.