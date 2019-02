Cuijkse hulphond Banios plotseling overleden

Nieuw politiebu­reau Uden klaar, vraagte­kens rond ‘steunpunt’ Land van Cuijk

13:33 UDEN/BOXMEER - Het nieuwe hoofdkantoor van de regionale politie in Uden wordt begin maart in gebruik genomen. Grote vraag is waar het beloofde ‘steunpunt’ in het Land van Cuijk komt. Het besluit hierover door de politie is ‘nog even uitgesteld’, aldus teamchef Willybert Oor.