Cuijkse Molukkers: ‘We zijn knokkers die niet tegen onrecht kunnen’

VOETBAL MAASLAND Oorwassing Olympia en eindelijk.. eerste uitzege EGS, punt voor Hapse Boys en clean sheet SSS’18

GENNEP - EGS’20 heeft eindelijk de eerste uitzege in de competitie binnen. Dik anderhalf jaar na de fusie greep de voetbalploeg uit de gemeente Grave de overwinning in de derde klasse D bij Vitesse’08 in Gennep: 1-4.

20 februari