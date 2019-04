Cuijkse multiculturele voetbalvereniging kaart racisme aan: ‘Mensen moéten hierop aangesproken worden’

Het is maar één van de incidenten waarmee Rob Hoffmann, voorzitter van de multiculturele voetbalvereniging, het afgelopen half jaar te maken kreeg. Hij zei er maar niks van. ‘Weer iemand erop aanspreken, ik had er even geen zin meer in’, schrijft hij een paar dagen later in een soort brandbrief op de website van de club. Want het begon toch te wringen bij hem. Racisme, dat kan niet. ,,We moeten hier continu aandacht voor vragen. Mensen moéten hierop aangesproken worden."

Was het maar één gevalletje. Een slip of the tongue. Volgens Hoffmann gaat het veel verder. Vorig weekend nog. Bij het voorlezen van namen van de pasjes van jeugdspelers. ,,Dat een scheidsrechter dan zegt dat hij blij is dat hij eindelijk een Nederlandse voornaam mag voorlezen.” Of drie maanden terug: toen een tegenstander het na het krijgen van een tijdstraf het nodig vond nog even ‘zwarte klootzakken’ te roepen.

‘Nu maar even niet’

Kan natuurlijk niet. Daar moet wat van worden gezegd. Maar dat gebeurt meestal niet. Zelfs bij Hoffmann, toch begaan met zijn club en spelers, kwam bij het laatste geval de reflex ‘nu maar even niet’. Even maar. Al snel werd hem duidelijk dat dat de slechtste reactie is die je maar kunt geven. ,,We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Ook al is het soms ongemakkelijk iemand erop aan te spreken.”

De eerste steunbetuigingen op zijn verhaal op de clubwebsite heeft hij al binnen. ,,Onder andere van een 15-jarige Turkse jongen: ‘Sommige mensen kunnen er niks aan doen dat ze geen Nederlandse naam hebben. Bedankt Rob’.” Het sterkt hem in zijn opvatting dat mensen op hun gedrag aangesproken moeten blijven worden. Hamer erop aan het begin van het seizoen, dat racisme niet door de beugel kan. Herhaal het en herhaal het nog een keer, zegt hij. En weer, zoals bij SIOL gebeurde, de man die weigerde 2,50 euro entree te betalen ‘om een stelletje Turken te zien voetballen’.

Hemel en aarde