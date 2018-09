Das zorgt voor strop bij boeren

Verder onderzoek naar open tbc Cuijk uit voorzorg

27 september CUIJK - Het onderzoek naar open tuberculose in Cuijk krijgt een vervolg. Volgende maand worden nog eens dertig scholieren en docenten onderzocht of ze misschien drager zijn van de bacterie die tot deze besmettelijke ziekte kan leiden. Eind oktober is bekend of er nieuwe besmettingen zijn.