De bisschop predikte vanuit een boerenschuur: ‘Wij zijn niet meer dan de hoveniers, God is de eigenaar van deze aarde’

Update Ongeluk met drie auto's op A73, snelweg tussen Haps en Malden weer open

13 augustus HAPS - Op de A73 is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd. De snelweg was daarom enige tijd dicht tussen Haps en Malden, in de richting van Nijmegen. Rond 12.30 uur is de weg weer vrijgegeven.