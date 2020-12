De lol is er bij de De Vrije Markt in Cuijk wel af: ‘Sinds de brand loopt het voor geen meter’

Selke, Freek en Loes zijn gemotiveer­de huurders in Cuijk: ‘Normaal gaan honderd anderen me voor’

23 november CUIJK - Of de proef ‘Woning zoekt jou’ van woningcorporatie Mooiland uit Grave elders een vervolg krijgt, is de vraag. Niet de inschrijfduur, maar de motivatie bepaalt wie mag wonen in een huurhuis. Deze zeldzame wijze van woningtoewijzing paste Mooiland toe in De Valuwe in Cuijk.